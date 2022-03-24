Вице-премьер оценил меры безопасности пешеходов на брянских дорогах

Марат Хуснуллин отметил, что необходимо выработать 5–6 эффективных организационных мер и растиражировать их на всю страну.

На селекторном совещании в Правительстве РФ вице-премьер Марат Хуснуллин оценил результаты общероссийского проекта по созданию условий для повышения безопасности пешеходов на дорогах. Брянская область стала пилотным регионом, где он реализуется.

«Результаты прошедшего года позволяют говорить о том, что этой проблеме на Брянской земле уделено значительное внимание и получен положительный опыт. Фиксируется положительная динамика по пешеходам. Проделана значительная работа», — отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что необходимо выработать 5–6 эффективных организационных мер и растиражировать их на всю страну.