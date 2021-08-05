Виновница гибели ехавшего за женой в роддом брянца просила о смягчении наказания

Женщина на Jaguar протаранила «Ладу Приору».

Брянский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу о смертельном ДТП в Трубчевском районе

Авария произошла утром 19 декабря 2020 года на дороге Брянск – Новозыбков – Трубчевск. Лидия Брусникина за рулем Jaguar XF пошла на обгон, нарушив ПДД, и не справилась с управлением. В результате бокового столкновения с попутной машиной она выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу Приору», 33-летний водитель которой ехал в роддом за женой и новорожденным ребенком.

Водитель «Приоры» погиб на месте. Его дети –шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик – получили тяжелые травмы.

В суде автомобилистка признала свою вину и частично возместила моральный вред семье погибшего водителя.

Трубчевский районный суд приговорил ее к трем с половиной годам колонии-поселения. Также суд частично удовлетворил гражданские иски родных погибшего.

Брянский областной суд отменил приговор в части разрешения гражданского иска потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и передал дело на новое судебное разбирательство в порядке гражданского производства.

В части длительности наказания облсуд не смягчил приговор.