Власти Брянска поздравили горожан с 23 Февраля

Марина Дбар и Александр Макаров пожелали брянцам покорять новые вершины.

Глава Марина Дбар и глава городской администрации Александр Макаров поздравили брянцев с Днем защитника Отечества.

«От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

В этот праздничный день мы выражаем глубокую признательность и благодарность всем, кто посвятил свою жизнь служению Родине, достойно исполнял свой воинский долг на полях сражений, проходил службу в частях и соединениях Вооруженных Сил страны, оказывал интернациональную помощь братским народам, находился в горячих точках, создавал самое мощное оружие для защиты рубежей нашего государства.

Для нас, жителей Брянска – города воинской славы – примером мужества, стойкости и самоотверженности всегда были и остаются ветераны Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед подвигом фронтовиков, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость в священной борьбе с фашизмом. Сегодня в рядах защитников Отечества под боевыми знаменами служат новые поколения россиян, надежно охраняя мирный труд отцов и матерей.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых покоренных вершин, успехов в работе и в службе на благо любимого города, родной Брянщины и всей России!» – говорится в поздравлении.