Власти Брянска с лета отменят 24 коммерческих маршрута

Еще шесть будет отменены осенью.

Мэрия Брянска издала и опубликовала постановление об отмене 30 коммерческих маршрутов общественного транспорта с нерегулируемыми тарифами.

Согласно документу, 24 из них прекратят функционирование с 16 июля, два — с 4 октября и четыре — с 12 октября.

С полным списком отменяемых маршрутов брянцы могут ознакомиться в тексте постановления, опубликованного на сайте мэрии.

Ранее мы сообщали, что с середины января в Брянске были отменены пять популярных у горожан маршруток. Они прекратили работу с 16 января.