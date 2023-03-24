Вода покрыла 43 приусадебных участка на Брянщине

Паводок затопил 43 приусадебных участка в бРянке, Трубчевске и Белой Берёзке. Об этом рассказали в региональном МЧС.

На реке Болва в Брянске уровень воды стал выше поймы на 78 см, а в реке Судость в поселке Погар – на 52 см. Паводок затопил 43 приусадебных участка, в том числе пять — в Брянске, 14 — в Трубчевскке и 24 — в посёлке Белая Берёзка. Также под воду ушли участки грунтовой дороги к посёлку Католино Мглинского района и в Рогнединском районе между Барановкой и Согласием. От паводка пострадали и три садовых участка в брянском СНТ «Десна-2».

В спасательном ведомстве спрогнозировали затопление в ближайшие сутки 24 приусадебных участков в Брянске, Трубчествске и Белой Берёзке, а также 11 территорий в СНТ «Двуречье» и «Десна-2».