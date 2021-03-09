Водитель «Мазды» припарковался на тротуаре в центре Брянска

Мама с коляской не смогла обойти автомобиль.
В Советском районе Брянска сфотографировали «Мазду», припаркованную на тротуаре. Инцидент произошел на улице Красноармейской, напротив «Мельницы». В соцсетях о нем рассказала местная жительница, которой машина помешала пройти с коляской.
«Мастер парковки, я, конечно, понимаю, что, возможно, нет парковочного места, но как нам проходить с колясками… Ребят, думайте не только о себе!» – обратилась она к автомобилистам.
«Очередной брянский автохам», «Идите сбоку от машины, если царапнете коляской машину – ну, уж что тут делать? Всякое бывает, вы ведь на тротуаре не разъехались. Он о себе подумал – вы о себе», – поддержали ее горожане.
Вероятно, после публикации фото с места нарушения последует реакция со стороны ГИБДД.
09.03.2021 13:27
В Смоленске в результате пожара сгорела веранда
9 марта около восьми часов утра в Смоленске на улице Нижнерославльской произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяин одной из квартир двухквартирного дома на улице Нижнерославльской в Смоленске почувствовал едкий запах дыма. Когда источника дыма у себя дома он не нашел, мужчина не на шутку испугался и поспешил в соседнюю квартиру,
07.03.2021 15:47
8 марта смолянам обещают гололед
Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области рассказала о погоде, которая ожидает смолян 8 марта. 8 марта на территории Смоленской области з небо будет затянуто облаками, ночью местами, днем на большей части территории региона выпадет небольшой снег, местами возможна слабая метель, а на дорогах сохранится гололедица, порывистым северо-западным переходящим в северный ветром до 12 м/с и
07.03.2021 12:29
Смоленские пожарные из огня спасли мужчину
В Смоленске произошел пожар на улице Николаева вечером 6 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы девятиэтажного дома по улице Николаева в Смоленске позвонили в пожарную службу с сообщениями о том, что в их доме из-под двери одной из квартир на восьмом этаже идет дым. Прибывшим огнеборцам узнали, что в горящей двухкомнатной
06.03.2021 12:16
Главой Монастырщинского района стал Виктор Титов
Виктор Титов стал главой Монастырщинского района, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Голосование прошло 4 марта 2021 года в рамках заседания местного районного совета депутатов. Титова выбрали из представленных комиссией кандидатов.
06.03.2021 11:31
Женщина 65 лет погибла при пожаре в Смоленской области
В Гагаринском районе произошел смертельный пожар около двух часов ночи 6 марта. К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил здание деревянного дома. При проливке и разборе сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело 65-летней женщины. Кроме того, с ожогами различной степени тяжести госпитализирован 55-летний мужчина. Причины пожара и ущерб установят специалисты.