Водитель «Мазды» припарковался на тротуаре в центре Брянска

Мама с коляской не смогла обойти автомобиль.

В Советском районе Брянска сфотографировали «Мазду», припаркованную на тротуаре. Инцидент произошел на улице Красноармейской, напротив «Мельницы». В соцсетях о нем рассказала местная жительница, которой машина помешала пройти с коляской.

«Мастер парковки, я, конечно, понимаю, что, возможно, нет парковочного места, но как нам проходить с колясками… Ребят, думайте не только о себе!» – обратилась она к автомобилистам.

«Очередной брянский автохам», «Идите сбоку от машины, если царапнете коляской машину – ну, уж что тут делать? Всякое бывает, вы ведь на тротуаре не разъехались. Он о себе подумал – вы о себе», – поддержали ее горожане.

Вероятно, после публикации фото с места нарушения последует реакция со стороны ГИБДД.