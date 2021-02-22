Водители мусоровозов в Брянске вынуждены бесплатно подрабатывать дворниками

Сотрудники транспортных компаний, занимающихся вывозом мусора, возмущены завалами снега.

Сегодня, чтобы забрать мусор из контейнеров, водителю спецтранспорта пришлось чистить контейнерную площадку и территорию вокруг нее. И такое происходит повсеместно. Перевозчики отходов предлагают штрафовать управляющие компании и администрации районов, если они не выполняют свои обязанности по содержанию контейнерных площадок и не могут обеспечить подъездные пути к ним.

Мы уже не раз рассказывали о непростой ситуации, в которую за-за снегопадов попали транспортные компании, занимающиеся вывозом отходов в нашем регионе. Но, к сожалению, некоторые управляющие компании до сих пор не удосужились выполнить свои обязанности по содержанию территории и мест сбора отходов. Так сегодня жители города Клинцы пожаловались на переполнение контейнеров на площадке, расположенной по адресу: улица Центральная, дом 3 в поселке Займище. Сотрудники службы экологической безопасности регионального оператора выехали по указанному адресу и выяснили, что к месту сбора отходов невозможно подъехать (справа протоптана лишь узкая тропинка, по которой жители ходили выбрасывать мусор). Перевозчик отходов предоставил фото, на котором видно, что подъезд к площадке е чистился несколько дней и данные системы ГЛОНАСС, свидетельствующие о том, что мусоровоз приезжал по указанному адресу. Вместе с тем, региональный оператор обязал перевозчика вывезти накопившиеся на этой контейнерной площадке не по его вине мусор. Водителю мусоровоза для этого пришлось самому убирать снег на близлежащей территории и вокруг накопителей отходов. Мусор вывезли.

— Мы постоянно получаем жалобы от водителей мусоровозов на невозможность подъезда к местам сбора отходов и то, что им приходится расчищать снег лопатами (что не входит в их обязанности), чтобы забрать и вывезти мусор. Региональный оператор в очередной раз направил письма в управляющие компании и администрации районов с требованием обеспечить доступ техники на контейнерные площадки и к местам бестарного сбора отходов. Просим неравнодушных также подключиться к решению этой ситуации, и в случае завалов снега у контейнерных площадок звонить в управляющие компании и требовать навести порядок на территории, за которую они отвечают и ежемесячно получают деньги от жителей, — прокомментировала заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.