Водопровод прорвало в Брянске

Несколько улиц остались без воды из-за прорыва водопровода в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В доме №9 по улице Набережная в Брянске прорвало водопровод. Из-за этого в этом и соседнем доме № 6 временно отключена холодная вода. Над устранением аварии уже работает бригада Брянского городского водоканала.