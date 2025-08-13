Военнослужащий и фельдшер отряда «БАРС-Брянск» заключили брак. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.
В отделе ЗАГС Брянского района 8 августа прошла необычная регистрация заключения брака. Свои отношения зарегистрировали фельдшер и военнослужащий отряде «Барс-Брянск».
Ольга и Александр познакомились на службе. Взаимная симпатия переросла в любовь.
Помимо родных и сослуживцев с важным событием поздравили замдиректора департамента внутренней политики Брянской области Вера Стефашина, первый замглавы администрации Брянского района Игорь Михальченко, военный комиссар Сергей Бобрышов и настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Глинищево иерей Олег Гусев. Замкомандира «Барс-Брянск» Александр Гаврилов зачитал молодожёнам поздравление от командира Сергея Антошина.
Молодым супругам гости вручили памятные подарки и цветы.
13.08.2025 11:45
На стройплощадке
Ход возведения и ремонта объектов инфраструктуры стал основной темой регионального штаба по строительству, которое провёл на прошлой неделе губернатор Василий Анохин. И эти работы, подчеркнул глава региона, находятся на его личном контроле. Отметим, что многие проекты реализуются при поддержке федеральных программ в рамках нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным Сейчас в регионе в работе более
13.08.2025 11:44
Чтобы вера наполняла сердца
В минувшие выходные в областном центре прошли торжества, посвящённые Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия». Губернатор Василий Анохин принял участие в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. К ней также присоединились митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, сотни смолян, архипастыри, духовенство, участники крестного хода из Витебска и многочисленные паломники. Службу возглавил экзарх
13.08.2025 11:43
Имени Гагарина
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. О таком решении сообщил губернатор Василий Анохин. «Название выбрано не случайно. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперёд, прогресс и созидание», – прокомментировал губернатор. Он напомнил, что работа
13.08.2025 11:42
На старт, внимание…
Исследования показывают: всё больше жителей региона выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует в том числе строительство и реконструкция спортивных сооружений. Ряд проектов сейчас в работе. Так, в Вязьме возводится новый плавательный бассейн. «Строим спортобъект в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта РФ». На эти цели направлено свыше 380 млн рублей, из которых большая
13.08.2025 11:39
Куда пойти учиться?
Как готовят молодых специалистов для нужд региона? В регионе продолжают привлекать молодые кадры на предприятия и в учреждения. И эта работа постепенно совершенствуется. Большое внимание уделяется целевому обучению и поддержке молодых профессионалов. Создание системы непрерывной подготовки кадров — от школы до работодателя – обсудили на днях на встрече, которую провёл губернатор Василий Анохин с ректорами
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в