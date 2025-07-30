Военный из Дятьково получил медаль Следственного комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Брянской области Сергей Старов встретился с участником СВО Кириллом К. из города Дятьково. Он вручил военнослужащему ведомственную медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага».

Выпускник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского командует взводом разведывательного отделения. Он участвовал в боевых действиях на территории Херсонской области. При сдерживании ВСУ от прорыва через реку Днепр в городе Алешки в районе Антоновского моста военный получил ранение. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин оценил содействие следственным органам СК России военным и наградил его ведомственной медалью.