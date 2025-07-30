Военный из Дятьково получил медаль Следственного комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Брянской области Сергей Старов встретился с участником СВО Кириллом К. из города Дятьково. Он вручил военнослужащему ведомственную медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага».
Выпускник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского командует взводом разведывательного отделения. Он участвовал в боевых действиях на территории Херсонской области. При сдерживании ВСУ от прорыва через реку Днепр в городе Алешки в районе Антоновского моста военный получил ранение. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин оценил содействие следственным органам СК России военным и наградил его ведомственной медалью.
30.07.2025 11:45
Комплексный ремонт
В Смоленской клинической больнице №1, где проходят лечение маленькие и взрослые пациенты со всего региона, полным ходом идёт ремонт. На объекте побывал губернатор Василий Анохин, который ознакомился с ходом работ, пообщался с подрядчиками и сотрудниками медучреждения. «Из областного бюджета на ремонт выделено 60 млн рублей. Сейчас строительные бригады работают на двух этажах больницы. Здесь приведут
30.07.2025 11:44
Чтобы тепло пришло вовремя
В регионе продолжается подготовка к отопительному сезону. Вопрос находится на личном контроле губернатора Василия Анохина. «Необходимо свое-временно провести ремонтные работы, проверить системы и объекты теплоснабжения. Это касается как жилых домов, так и социальных учреждений», – отметил глава региона. Ведётся подготовка инженерной инфраструктуры: котельных, тепловых и водопроводных сетей. «За последние два года в Смоленской области капитально
30.07.2025 11:43
Скоро новоселье!
В Смоленской области условия жизни для селян становятся более привлекательными. Многие вопросы позволяет решать программа «Комплексное развитие сельских территорий». Ход её реализации обсудили на очередном заседании Правительства области, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина. «Одно из ключевых направлений — строительство нового жилья. Предоставляем квартиры в новостройках работникам предприятий и бюджетных учреждений по договору найма
30.07.2025 11:42
Социальная миссия
В поддержке защитников СВО активно участвует и бизнес региона. Сотрудники нового смоленского многопрофильного медицинского центра «КБ-Клиник» регулярно передают аптечки и медикаменты на передовую и бесплатно обследуют бойцов. Ещё одно направление – помощь детям с ограниченными возможностями. На прошлой неделе состоялось официальное открытие нового филиала клиники, в котором принял участие губернатор Василий Анохин. Это уже пятый
30.07.2025 11:39
Новый опыт для героев
Как в регионе из участников СВО готовят руководителей. Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» вышла на новый этап – уже сформирован список курсантов, которые скоро приступят к обучению. Промежуточные итоги реализации проекта подвели на заседании Общественного совета, которое прошло при участии губернатора Василия Анохина. Большой отклик «Утвердили список кандидатов, прошедших отбор. Наши защитники, проявившие мужество на
23.07.2025 11:39
Рыбное место
В Вязьме наладят производство кормов для рыбных хозяйств России. Это будет одно из крупнейших и технологичных предприятий в стране, которое обеспечит рыбоводов высококачественными и экологически безопасными продуктами. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Производство будет располагаться на территории ООО «ВЗК», бывшего мелькомбината. (Предприятие входит в состав Агропромышленной группы компаний «МЕЛКОМ».)Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция производственной