Воинский мемориал в Брянске отремонтируют за 43 млн рублей

Воинский мемориал на улице Почтовой в Брянске отремонтируют в этом году за 43 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежецком районе Брянска в этом году стартует капитальный ремонт воинского мемориала по улице Почтовой. За благоустройство проголосовали свыше 23 тысяч человек. Опрос проходил в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчиком стала компания из Брянска «СтройсервисТрейд».

«При работе будут применены натуральные материалы, которые обеспечат длительную эксплуатацию памятника. Гранит из Карелии и Урала нами уже закуплен и ждет своего часа. Проектом предусмотрено, что этим камнем будет облицовано около тысячи квадратных метров разных поверхностей», — рассказал директор по строительству «СтройсервисТрейд» Дмитрий Ефимов.

Также специалисты усилят фундаменты конструкций винтовыми сваями, обновят информационные таблички, установят лавочки и фонари.

На работы выделено около 43 млн рублей. Стартовать благоустройство должно в апреле, а завершиться — в сентябре.