Володарский район Брянска завтра останется без воды

Воду отключат с 9:00 до 19:00 среды.

Мэрия Брянска предпредила жителей Володарки, что завтра они останутся без воды. Водоснабжение придется отключить с 9:00 до 19:00 среды для подключения к системе жилого дома на улице Красный Маяк.

Запастись водой на время отключения придется жителям домов №38А, №38, №40 и №42 по улице 2-я Мичурина, №78, №80, №81 и №81А по Мичурина, №13 и №40 по Льва Толстогои №13, №14, №15 и №16 по улице Гудок.