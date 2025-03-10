Волонтёры и футболисты поздравили жительниц Брянска с 8 Марта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске в Международный женский день прошла акция «Вам, любимые!». На театральной площади волонтёры и спортсмены клуба «Динамо-Брянск» поздравляли женщин и дарили им тюльпаны. А Центр добровольческих инициатив организовал флешмоб для виновниц торжества.

Кроме того, на площади прошёл праздничный концерт с участием оркестра регионального управления Росгвардии и солиста Александра Вахрушева.

Фото: РИА «Стрела»