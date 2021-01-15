Восемь брянских НКО получат президентские гранты

Общая сумма поддержки составить 18 млн рублей.

По итогам первого конкурса президентских грантов на 2021 год распределяющий их фонд решил поддержать восемь некоммерческих организаций Брянщины.

Общая сумма поддержки составит 18 млн рублей. Однако при этом НКО должны частично профинансировать получившие поддержку проекты и из собственных средств.

Президентские гранты распределяются каждый год. Поддержку получают проекты в сферах образования, благотворительности, социальной. В частности, выделяются гранты на проведение молодежных и патриотических мероприятий.

Брянкие НКО становятся победителями конкурса президентских грантов регулярно.

Ранее мы сообщали, что президенсткий грант в сумме почти 2 млн рублей будет выделен на поддержку проекта по восстановлению брянской усадьбы Тенишевых в Хотылево.