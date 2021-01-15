Восемь брянских НКО получат президентские гранты

Общая сумма поддержки составить 18 млн рублей.
По итогам первого конкурса президентских грантов на 2021 год распределяющий их фонд решил поддержать восемь некоммерческих организаций Брянщины.
Общая сумма поддержки составит 18 млн рублей. Однако при этом НКО должны частично профинансировать получившие поддержку проекты и из собственных средств.
Президентские гранты распределяются каждый год. Поддержку получают проекты в сферах образования, благотворительности, социальной. В частности, выделяются гранты на проведение молодежных и патриотических мероприятий.
Брянкие НКО становятся победителями конкурса президентских грантов регулярно.
Ранее мы сообщали, что президенсткий грант в сумме почти 2 млн рублей будет выделен на поддержку проекта по восстановлению брянской усадьбы Тенишевых в Хотылево.
15.01.2021 17:24
В Смоленскую область не пропустили 8 тонн томатов
Попытку ввоза в Россию 8 тонн томатов неизвестного происхождения, перемещавшихся под видом строительных блоков, пресекли сотрудники мобильной группы Смоленской таможни 10 января 2021 года, сообщает пресс-служба центрального таможенного управления. Транспортное средство, которое ехало со стороны Республики Беларусь, таможенники остановили в районе населенного пункта Надва Руднянского района Смоленской области. Согласно документам в автомобиле перевозились строительные блоки
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Огонь повредил имущество у жителя смоленского поселка
14 января около трех часов дня огонь вспыхнул в гараже на улице Зимницкого в Хиславичах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Владелец вызвал пожарных, когда заметил дым из постройки. Когда он открыл дверь, то увидел, что рядом с металлической отопительной печью полыхает стена и деревянные стеллажи. Тут же на помощь прибежал сосед, бросив
14.01.2021 14:54
Погрузка в Смоленском регионе МЖД выросла в 1,3 раза в 2020 году
Погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в 2020 году составила 3,3 млн. тонн, что в 1,3 раза превышает показатель 2019 года. Железной дорогой погружено: — черных металлов – 101,0 тыс. тонн (рост в 2,3 раза к 2019 году); — химических и минеральных удобрений – 1,9 млн. тонн (рост в 1,4 раза); — строительных грузов
13.01.2021 14:53
Коронавирус диагностировали у более 19 000 жителей Смоленщины
По данным на 13 января в Смоленской области за минувшие сутки был подтвержден еще 158 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральныйоперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе лабораторно подтверждено 19 097 случаев заболевания у жителей Брянской области. Справились с инфекцией и выздоровели 14 771 житель региона, в том числе за прошедшие сутки из больниц
13.01.2021 14:23
Жителей Смоленщины ожидает похолодание
Четверг текущей недели будет снежным, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С ночи прогнозируются местами сильные осадки, в отдельных районах ожидается метель. Днем их интенсивность уменьшится — небольшой, местами умеренный снег. Небо будет, в основном, облачным. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха по области: ночью -12°C…-17°C, днем -10°C… -15°C. В Смоленске: ночью -14°C…-16°C,
13.01.2021 11:29
Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в 2020 году снизилось на 44 %
В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 44% по сравнению с 2019 годом, с 25 до 14. Основная причина происшествий – нарушение пешеходами правил безопасного поведения: хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки