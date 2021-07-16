Восемь брянских выпускников попались на жульничестве во время ЕГЭ

Нарушителям предстоит пересдать экзамен.

При проведении Единого государственного экзамена в Брянской области выявили восемь выпускников-нарушителей.

«За наличие и использование мобильных телефонов и шпаргалок было удалено с экзаменов шесть человек. Согласно Порядку проведения экзаменов удаленные участники смогут пересдать экзамен по данному предмету в следующем году. У двоих участников аннулированы результаты за размещение материалов в интернет», – сообщила директор областного департамента образования и науки Елена Егорова.

В этом году работу пунктов проведения ЕГЭ обеспечивали 2350 человек – члены государственной экзаменационной комиссии, руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты и ассистенты. За соблюдением порядка следили 735 общественных наблюдателей.