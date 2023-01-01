Восемь малышей родились на Брянщине в новом году

В первый день 2023 года в Брянской области на свет появились восемь детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

1 января 2023 года в Брянской области стало на восемь жителей больше. В медучреждениях региона родились пять мальчиков и три девочки.

Мам с главным подарком Нового года в Брянском перинатальном центре поздравил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов. Также руководитель профильного ведомства поблагодарил медиков за охрану здоровья жителей в праздничные дни.