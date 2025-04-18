Восемь новых домов построят к лету в Журиничах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Посёлок Журиничи продолжается активно развиваться. Там создается настоящий спортивный городок. В населённом пункте по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» построена школа-детский сад на 130 мест. Также там есть ФАП,искусственный ледовый каток под открытым небом, спортивный зал и универсальная спортивная площадка с тренажерами. До конца года в Журиничах появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на три дорожки по 25 метров и лыжероллерной трассой с зимним оснежением.
Кроме того, в посёлке строят 66 жилых домов. Каждый дом — 72 квадратных метра с приусадебным участком в 20 соток.
«Уже к концу мая будут сданы первые восемь домов и далее по восемь домов ежемесячно. Сейчас ведутся отделочные работы, готова стяжка полов, со следующей недели приступят плиточники, останется только благоустройство территории и можно заселяться. В селе будут созданы все необходимые условия для жизни, работы и отдыха», — отметил Александр Богомаз.
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