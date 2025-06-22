Воскресенье, которое изменило всё: о чём писали брянские газеты 22 июня 1941 года

В то мирное воскресенье 84 года назад никто из брянцев не подозревал, что этот день войдёт в историю как начало самой страшной войны. Газета «Брянский рабочий» от 22 июня 1941 года, свёрстанная накануне, рассказывала совсем о другом — о повседневной жизни, планах на лето и городских проблемах.

На первых полосах «Брянского рабочего» — фотография экипажа гидросамолёта, отправившегося в Арктику, новости о выборах народных судов и производственных успехах. Газета анонсировала XIV Сессию Брянского городского Совета депутатов трудящихся, запланированную на 26 июня, где должны были обсудить итоги учебного года и подготовку к новому.

Развлекательная «Страница выходного дня» предлагала горожанам стихи, рассказы и познавательные заметки о гормонах и новой технологии — стереокино. Для маленьких читателей публиковали отрывок из «Приключений Мюнхаузена».

Особенно интересны бытовые заметки, отражающие повседневные заботы брянцев. Рабочие мясокомбината жаловались на дефицит мороженого в центральных киосках города, а директор типографии сетовал на отсутствие точек с прохладительными напитками на окраинах.

Газета рассказывала об открытии пионерских лагерей — один на берегу реки Снежка, где на большой поляне вечером 22 июня планировали зажечь два огромных пионерских костра, второй — около села Домашово для детей рабочих завода имени Кирова.

Брянский краеведческий музей анонсировал походы юных натуралистов, а городская малярийная станция сообщала о научной работе по изучению комаров.

Культурную программу на воскресенье 22 июня должны были составить показы фильмов «Большая жизнь» и «Фронтовые подруги» в кинотеатрах имени Фокина и «Октябрь». Массовые гуляния планировались в парке культуры и отдыха и в летнем театре сада завода имени Кирова.

Но в 12:15 нарком иностранных дел Вячеслав Молотов объявил по радио о начале войны. Его речь завершилась словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

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