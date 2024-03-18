Воссоединения Крыма с Россией отметили в Брянске

Воссоединения Крыма с Россией отметили в брянском Дворце единоборств. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко Брянска прошёл митинг-концерт. Так в регионе отметили 10-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На мероприятии присутствовали губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава горадминистрации Александр Макаров, глава Брянска Марина Дбар, участники специальной военной операции, волонтеры.

В концерте участвовали почти тысяча человек. Перед четырехтысячным зрительным залом выступили лучшие творческие коллективы Брянской области. Гимн России исполнил сводный детский хор из 200 голосов. А в холле Дворца работала выставка, посвящённая Крыму.

«Мне посчастливилось 10 лет назад, когда я был депутатом Государственной Думы, принимать участие в подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Тогда рядом с нами была делегация Севастополя, Крыма и Керчи, и у всех на глазах были слезы — от счастья вернуться в Россию», – отметил Александр Богомаз.