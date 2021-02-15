Врач-пульмонолог рекомендует брянцам пройти вакцинацию от коронавируса

Врач Брянской горбольницы №2 Анна Пряхина считает, что сейчас ситуация с коронавирусом лучше, чем в марте прошлого года.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса рассказал об очередном медике, противостоящем инфекции. Героем его очередной публикации стала врач-пульмонолог Брянской городской больницы №2 Анна Пряхина.

— Мы быстро адаптировались к новым условиям, и могу сказать, что, работая в ковидном госпитале, привыкли к режиму, средствам защиты. Скажу так: воздуха нам хватает. А еще скажу, что сейчас ситуация лучше, — цитирует Пряхину оперштаб. —Некоторые послабления по самоизоляции уже есть, но это не отменяет масочный режим. И, конечно, всем надо прививаться. Мы продолжаем делать все, от нас зависящее, и уверены, что все будет хорошо. Главное, не поддаваться панике!