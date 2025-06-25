Все балки пролётных строений смонтировали рабочие на путепроводе в Унече. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в городе Унеча идёт капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» демонтировала старое сооружение и возводит новое.

Специалисты уже смонтировали все балки пролётных строений, а также уложили выравнивающий слой высокопрочного бетона и сделали гидроизоляцию. В настоящее время рабочие обустраивают подходы к путепроводу, тротуары и ограждения.

Подрядчику ещё предстоит уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие на проезжую часть, сделать водоотведение и другие коммуникаций, сделать лестничные сходы и смонтировать освещение.