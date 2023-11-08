Все балки уложили строители на новый мост на подъезде к Фокино

Все балки уложили строители на новый мост через Болву на подъезде к городу Фокино. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

На автодороге Подъезд к городу Фокино продолжается строительство нового моста, длиной 173 метра. Сооружение возводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Рабочие подрядной организации ООО «Дорстрой 32» уже уложили все балки на семь пролётов. Теперь специалисты занимаются омоноличиванием продольных межбалочных швов и элементов непрерывной проезжей части. Кроме того, рабочие занимаются укреплением откосов земляного полотна монолитным бетоном. Также подрядчик готовится к строительству участка новой автодороги. Она соединит Брянск, новый мост и Фокино.