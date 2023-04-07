Все брянские девятиклассники получили доступ к экзаменам

Все девятиклассники Брянска получили доступ к итоговым экзаменам. Об этом сообщили в городской администрации.

В государственную итоговую аттестацию девятиклассников входит основной госэкзамен и государственный выпускной экзамен. К ним выпускников допускают после собеседования по русскому языку.

В Брянске «зачёт» за итоговое собеседование получили все 4553 школьника. Они будут сдавать экзамены по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору.

«В этом году у нас в городе организовано 40 пунктов сдачи ОГЭ на базе общеобразовательных учреждений и 4 на дому. В 2023 году также будут сохранены все прежние меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ГИА», — пояснил заместитель начальника управления образования Альберт Малкин.