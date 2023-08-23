Все школы Брянской области готовы к новому учебному году

22 школы Брянской области откроют после ремонта 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В региональном правительстве обсудили подготовку школ и детских садов к новому учебного года. В августе межведомственные комиссии, в которые входили чиновники, сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии. Они оценивали обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, санитарных норм и правил.

«Комиссии завершили свою работу, все образовательные организации региона готовы к новому учебному году. В 28 школах ведется капремонт, из них 1 сентября откроют свои двери для детей 22 школы, до конца года — еще шесть. На укрепление материально-технической базы 11 образовательных организаций было направлено из областного бюджета 119,9 млн рублей, на ремонт двух бассейнов в школах Брянска — 25 млн рублей», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

С 2014 года в сельских школах Брянской области отремонтировали 104 спортивных зала. Их них в этом году — шесть.

Также к учебному году готовят школьные автобусы.

«Ежегодно в регионе проводится работа по его обновлению. Для подвоза более 7200 школьников будет задействовано 305 школьных автобусов», – заключил Александр Богомаз.