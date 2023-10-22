Всероссийский день ходьбы отметили в Брянске

Более 600 человек участвовали в массовом старте во Всероссийский день ходьбы в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска отметили Всероссийский день ходьбы.

Праздник начался с викторины. Лучшие знатоки в сфере спорта получили памятные призы. Также зрители увидели выступление по чир-фристайлу-соло Полины Хвастовской и Маргариты Рыбаченко.

После этого разминку для участников праздника провела мастер спорта России по спортивной акробатике Ирина Кошечкина. На старт массовый захода вышли более 600 человек. Они преодолели дистанцию длиною 2023 метров. На финише каждый получил диплом и медаль.