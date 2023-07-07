Выпускница брянского лицея сдала английский язык на 100 баллов

«Подготовка к ЕГЭ по английскому языку была для меня удовольствием, мне нравилось включать язык в свою повседневную жизнь: смотреть кино в оригинале, слушать подкасты и читать статьи на английском», – рассказала девушка.

Единый государственный экзамен по английскому языку сдали 448 выпускников Брянской области. От 80 до 99 баллов получили 114 ребят. А выпускница Брянского городского лицея № 2 Ольга Куськина показала максимальный результат в 100 баллов.

Выпускница Брянского городского лицея № 2 сдала ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Скорая и неотложная Как в регионе переформатируют работу медучреждений? К мониторингу работы «Скорой медицинской помощи» в регионе подключат главврачей районных больниц. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами. «Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц,

Жильё для медиков и асфальт для дорог Дороги, дефицит медицинских кадров, жилищно-коммунальное хозяйство…. Эти темы чаще всего поднимались в ходе встречи жителей Сафоновского района с врио губернатора Василием Анохиным, которая состоялась на прошлой неделе в рамках визита главы региона в муниципалитет. После общения с сафоновцами Василий Анохин выехал на улицу Красногвардейскую, где размещается местная автостанция. «В ходе диалога получил сразу несколько негативных

Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая пройдет с 3 по 14 июля, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта