Выпускники брянского медико-социального техникума получили дипломы

Мероприятие не обошлось без приятного сюрприза. Выпускнице специальности «Акушерское дело» возлюбленный сделал предложения руки и сердца на сцене концертного зала.

Дипломированных фельдшеров, медсестёр, акушерок, фармацевтов, технологов эстетических услуг и индустрии красоты поздравила директор техникума Вера Пехова, а также почётные гости. Народная студия «Созвучие» ГДК Советского района и образцовый ансамбль танца «Акварель» детской хореографической школы города Брянска подарили выпускника и родным яркие номера.

Накануне в концертном зале «Дружба» в Брянске прошло торжественное мероприятие. Там получили дипломы 464 выпускника Брянского медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова. В зале собрались свыше 1100 гостей.

464 выпускника брянского медико-социального техникума получили дипломы. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

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