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Выпускники брянского медико-социального техникума получили дипломы

2025, 25 июня 17:10 Общество
Выпускники брянского медико-социального техникума получили дипломы
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464 выпускника брянского медико-социального техникума получили дипломы. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

Накануне в концертном зале «Дружба» в Брянске прошло торжественное мероприятие. Там получили дипломы 464 выпускника Брянского медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова. В зале собрались свыше 1100 гостей. 

Дипломированных фельдшеров, медсестёр, акушерок, фармацевтов, технологов эстетических услуг и индустрии красоты поздравила директор техникума Вера Пехова, а также почётные гости. Народная студия «Созвучие» ГДК Советского района и образцовый ансамбль танца «Акварель» детской хореографической школы города Брянска подарили выпускника и родным яркие номера. 

Мероприятие не обошлось без приятного сюрприза. Выпускнице специальности «Акушерское дело» возлюбленный сделал предложения руки и сердца на сцене концертного зала. 

В завершении мероприятия выпускники прошли по красной дорожке за долгожданными дипломами.

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