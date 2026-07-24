Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Специалисты брянской мэрии закрасили надписи на фасадах зданий

2026, 24 июля 14:52
Специалисты брянской мэрии закрасили надписи на фасадах зданий
Источник фото

Специалисты брянской мэрии закрасили несанкционированные надписи на фасадах зданий. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. 

 

Сотрудники городской администрации приняли участие в санитарной пятнице. В этот раз чиновники вооружились кисточками и вёдрами с краской. В Советском районе специалисты мэрии закрашивали несанкционированные надписи на фасадах зданий.

На помощь коммунальным службам и собственникам зданий вышли 20 человек. они привели в порядок фасады домов на проспекте Ленина и Станке Димитрова, на улицах Красноармейской, Крахмалёва и Авиационной.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

На улице Медведева в Брянске появилась искусственная неровность
24 июля 12:15
На улице Медведева в Брянске появилась искусственная неровность
22 600 квадратных метров асфальта отремонтировали в Брянске
23 июля 13:30
22 600 квадратных метров асфальта отремонтировали в Брянске
Почти километр трассы отремонтировали в Брянском районе по нацпроекту
23 июля 13:20
Почти километр трассы отремонтировали в Брянском районе по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15947) брянск (7076) ДТП (2819) ГИБДД (2387) прокуратура (2148) уголовное дело (2086) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1700) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1119)