Специалисты брянской мэрии закрасили несанкционированные надписи на фасадах зданий. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Сотрудники городской администрации приняли участие в санитарной пятнице. В этот раз чиновники вооружились кисточками и вёдрами с краской. В Советском районе специалисты мэрии закрашивали несанкционированные надписи на фасадах зданий.
На помощь коммунальным службам и собственникам зданий вышли 20 человек. они привели в порядок фасады домов на проспекте Ленина и Станке Димитрова, на улицах Красноармейской, Крахмалёва и Авиационной.