Специалисты брянской мэрии закрасили надписи на фасадах зданий

2026, 24 июля 14:52

Специалисты брянской мэрии закрасили несанкционированные надписи на фасадах зданий. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сотрудники городской администрации приняли участие в санитарной пятнице. В этот раз чиновники вооружились кисточками и вёдрами с краской. В Советском районе специалисты мэрии закрашивали несанкционированные надписи на фасадах зданий.

На помощь коммунальным службам и собственникам зданий вышли 20 человек. они привели в порядок фасады домов на проспекте Ленина и Станке Димитрова, на улицах Красноармейской, Крахмалёва и Авиационной.