Ярмарка учебных мест для школьников прошла в Брянске на прошлой неделе. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

В минувшую пятницу в Доме культуры Советского района в Брянске прошла ярмарка учебных мест «Профессии и перспективы. Выбор за тобой!». Мероприятие посетили свыше сотни брянских школьников. С направлениями профессиональной подготовки ребят познакомили более 20 высших и средних профессиональных учебных заведений региона.

Для школьников прошли профориентационное тестирование и мастер-классы. Все желающие смогли смастерить декор для выпечки из мастики, познакомиться с измерительными приборами и инструментами, потренировать навыки оказания первой помощи, увидеть создание объёмной модели на 3D-принтере.

Также на ярмарке работали площадки работодателей, которые готовы заключить договора целевого обучения. А Кадровый центр «Работа России» подготовил для школьников профориентационную игру «ПрофиВорк» и погружение в мир современных профессий с помощью VR-очков.