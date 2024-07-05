Юная жительница брянского посёлка победила во всероссийском конкурсе стикеров #МойСферум. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

Учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере подвёл итоги всероссийского творческого конкурса #МойСферум. На него поступило более двух тысяч заявок из 74 регионов России. Они предложили свои варианты стикеров и цифровых наград, которые педагоги выдают за достижения.

В каждой из пяти номинаций выбрали по 10 победителей. Среди дошкольников лучшей стала воспитанница детского сада «Тополек» посёлка Старь Дятьковского района Юлия Сосновская.

Победителям подарили колонки с голосовым помощником и комплекты брендированных подарков от организатора. А по их эскизам художники нарисуют стикеры и награды.