Юные спортсмены из луганской Брянки получили велосипеды от Брянской облдумы

2025, 02 сентября 10:23 Общество
Юные спортсмены из луганской Брянки получили велосипеды от Брянской облдумы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В подшефном региону Брянке Луганской народной республике отметили День города. В рамках праздничных мероприятий прошла традиционная детская велогонка «Брянка рулит! — 2025». В неё приняли участие 30 юных велосипедистов. 

Все финалисты соревнований получили кубки, медали и почетные грамоты. Победителям вручили новые велосипеды. Спортивную технику купили по инициативе спикера Брянской облдумы Валентина Суббота. Всех участников угостили мороженое.

 «В глазах юных спортсменов светилась радость от участия, а в сердцах болельщиков — гордость за подрастающее поколение. Такие мероприятия не только развивают спортивный дух, но и дарят детям незабываемые впечатления, веру в свои силы и мечту о новых победах», — подчеркнул Валентин Суббот.

