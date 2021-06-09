За отдых детей в брянских оздоровительных лагерях можно вернуть часть денег

В Брянской области реализуется программа детского туристического кэшбэка.

Теперь родители смогут вернуть часть потраченных денег на путевки в загородные детские здравницы Брянской области.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, 19 организаций вошли в федеральный реестр программы. На сегодняшний день 11 загородных оздоровительных лагерей уже присоединились к проекту, а 8 лагерей санаторного типа проходят завершающий этап участия.

Удобнее стало и оплачивать отдых детей. Организации подключены к интернет-эквайрингу, который позволяет принимать платежи на сайте, в приложении или чате.