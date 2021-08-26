За охоту на кабанов в заказнике «Карачевский» браконьеру грозит два года тюрьмы

Нарушение выявил инспектор в области охраны окружающей среды.

6 марта 2021 года на территории заказника «Карачевский» мужчина охотился на двух кабанов, чем причинил ущерб в размере 360 тысяч рублей.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело. Ему предъявили иск о взыскании 360 тысяч, также обвиняемому грозит два года тюрьмы.