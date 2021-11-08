За сутки от коронавируса умерли 12 брянцев

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В режиме безопасности В регионе перепрофилируют койко-места и закупают кислород для COVID-пациентов. На всех уровнях власти продолжают принимать меры, направленные на борьбу с COVID. На прошлой неделе под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. В мероприятии принял участие губернатор Алексей

«Скорая помощь» для медиков Губернатор Алексей Островский поручил передать в распоряжение департамента по здравоохранению 25 служебных автомобилей из автопарка администрации области. «Потребность в автотранспорте в медучреждениях региона по-прежнему острая. Чтобы содействовать своевременному оказанию медицинской помощи смолянам в условиях текущей эпидемиологической ситуации, я распорядился на период нерабочих дней дополнительно передать в помощь нашим медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще