Зам брянского губернатора посетил отремонтированные соцобъекты в ЛНР

Заместитель брянского губернатора посетил отремонтированные детские сады и медучреждения в луганской Брянке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель Губернатора Николай Симоненко посетил подшефный города Брянка в Луганской народной республике. Он побывал в отремонтированных благодаря поддержке Брянской области социальных объектах.

Так, в этом году в центральной городской больнице брянские специалисты заменили наружные системы водоснабжения и водоотведения. На здании хирургического корпуса привели в порядок кровлю. В хирургическом и терапевтическом отделениях заменили окна и отремонтировали систему отопления. Рабочие продолжают оштукатуривание наружных откосов здания хирургии, а также благоустройство прилегающей территории.

В учебно-воспитательном комплексе (УВК) № 5 брянские строители заменили 260 оконных блоков, а также систему отопления в здании школы и дошкольного отделения. А в детском саду УВК № 17 саду при поддержке региона сделали капитальный ремонт.

«На всех объектах, которые планировалось восстановить в 2024 году, работы выполнены качественно. Добавлю также, что Александр Васильевич Богомаз принял решение о дополнительных работах в этом году — заменить оконные блоки, пострадавшие в ходе обстрелов. На следующей неделе специалисты из Брянской области приедут в Брянку и выполнят все необходимое», – уточнил замгубернатора Николай Симоненко.