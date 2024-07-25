Замдиректора брянского департамента здравоохранения поучаствовала во всероссийском форуме
Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области посетила форум «Здоровое общество». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Москве прошёл всероссийский форум «Здоровое общество». В пленарной сессии «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни» участвовали ведущие эксперты, популяризаторы здорового образа жизни, а также представители государственной власти. В их числе и Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина.
На форуме обсудили новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который запустят в 2025 году. Он призван увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет.
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