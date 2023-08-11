Город32

Заместитель Министра спорта России высоко оценил брянский Дворец единоборств

2023, 11 августа 13:54 Общество
Заместитель Министра спорта России высоко оценил брянский Дворец единоборств
Источник фото

Заместитель Министра спорта России Азат Кадыров высоко оценил работу Дворца единоборств в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

Первый заместитель Министра спорта России Азат Кадыров во время визита в Брянскую область посетил Дворец единоборств имени Артема Осипенко в областном центре.  

«Азат Рифгатович видел наш Дворец единоборств еще во время строительства, и сегодня смог профессиональным взглядом оценить, как объект эксплуатируется. Дворец единоборств — наша гордость, прекрасное спортивное сооружение, которое позволяет заниматься спортом в современных условиях не только профессиональным спортсменам, но и всем любителям спорта, здорового образа жизни, детям, молодежи и взрослым», — подчеркнул глава региона Александр Богомаз. 

В спортшколе Дворца единоборств занимаются свыше 1400 человек. Также ежедневно в спортзалы и бассейны ходят около 1500 жителей. 

«В Брянской области есть все возможности, чтобы растить настоящих чемпионов! Удачи ребятам и новых спортивных побед!» — сказал Азат Кадыров.

Читайте также
Мужчина погиб в ДТП на трассе в Брянском районе
11 августа 14:18
Мужчина погиб в ДТП на трассе в Брянском районе
Около 250 мобильных телефонов похитили на Брянщине в этом году
11 августа 13:42
Около 250 мобильных телефонов похитили на Брянщине в этом году
ФОК в посёлке Выгоничи открыли брянский губернатор и замминистра спорта России
11 августа 13:27
ФОК в посёлке Выгоничи открыли брянский губернатор и замминистра спорта России
Строителей поздравили с профессиональным праздником в Брянске
11 августа 12:21
Строителей поздравили с профессиональным праздником в Брянске

Новости регионов

04.08.2023 17:38
Всероссийский флэшмоб пройдет на железнодорожных вокзалах Москвы и Смоленска в День железнодорожника
На Курском и Ярославском вокзалах Москвы, а также на вокзале Смоленска 6 августа, в День железнодорожника, состоится всероссийский флэшмоб «Поезд, объединяющий страну – самый длинный, нарисованный на асфальте поезд». В нем смогут принять участие все желающие. На асфальте участники акции мелом изобразят локомотив и вагоны, объединив их в состав, который в профессиональный праздник подчеркнет важнейшую

Актуальные темы

Экономика
Около 110 жителей Брянска трудоустроят на новый завод
Общество
Первый мотопатруль ДПС появился в Брянске
Происшествия
Суд оштрафовал бывшего главврача онкодиспансера за получение взятки
Лента новостей
Село Случевск попало под обстрел
Лента новостей
17 новых автобусов получили брянские автопредприятия

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России
«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России

По данным «Ростелекома», сегодня цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны. Это позволяет организовать комфортную и технологичную среду в многоквартирных жилых комплексах.

Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа
Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа

С 10 по 18 августа в зоне переезда 107 км станции Жудилово в Брянской области железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы.

Брянскэнерго в первом полугодии подключило к сетям более 80 камер видеонаблюдения
Брянскэнерго в первом полугодии подключило к сетям более 80 камер видеонаблюдения

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» принимает активное участие в реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области. Энергетики подключают к сетям компании камеры наружного наблюдения и светофорные объекты, цель которых – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.