Заместитель Министра спорта России высоко оценил брянский Дворец единоборств

Заместитель Министра спорта России Азат Кадыров высоко оценил работу Дворца единоборств в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Первый заместитель Министра спорта России Азат Кадыров во время визита в Брянскую область посетил Дворец единоборств имени Артема Осипенко в областном центре.

«Азат Рифгатович видел наш Дворец единоборств еще во время строительства, и сегодня смог профессиональным взглядом оценить, как объект эксплуатируется. Дворец единоборств — наша гордость, прекрасное спортивное сооружение, которое позволяет заниматься спортом в современных условиях не только профессиональным спортсменам, но и всем любителям спорта, здорового образа жизни, детям, молодежи и взрослым», — подчеркнул глава региона Александр Богомаз.

В спортшколе Дворца единоборств занимаются свыше 1400 человек. Также ежедневно в спортзалы и бассейны ходят около 1500 жителей.

«В Брянской области есть все возможности, чтобы растить настоящих чемпионов! Удачи ребятам и новых спортивных побед!» — сказал Азат Кадыров.