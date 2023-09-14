Замминистра ЖКХ России посетил Брянскую область

В Брянскую область прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Валерий Леонов. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом.

«Валерий Владимирович поблагодарил наших строителей, коммунальщиков за ту огромную работу, которая проведена в подшефной Брянке. Школы, детские сады, лечебные учреждения, многоквартирные дома и другие объекты восстанавливают там брянские специалисты», — подчеркнул глава области.

На этой неделе брянские строители монтируют полностью автоматизированную блочно-модульную котельную для Брянковской центральной городской многопрофильной больницы.

«Главная наша задача сейчас — наладить в Брянке нормальную работу социальных объектов и коммунальной инфраструктуры, ну а дальше уже сами жители будут следить за тем, чтобы все это нормально функционировало», — подчеркнул Александр Богомаз.