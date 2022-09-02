Заморозки обещают в Брянской области в субботу

В некоторых районах региона ночью температура опустится до -1 ºC, сообщили в МЧС со ссылкой на Брянский гидрометцентр.

В субботу, 3 сентября в Брянской области будет переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +1ºC, а в некоторых районах будут заморозки до -1 ºC. Днём воздух прогреется до +21ºC.