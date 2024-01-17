Зампредседателя общественного совета при Минтрансе оценил работу транспорта в Брянске
Зампредседателя общественного совета при Минтрансе России оценил работу общественного транспорта в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Заместитель председателя общественного Совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов посетил Брянск. Он посетил троллейбусное депо, проехал по одному из маршрутов.
«В Брянске видна командная работа, видно желание и дальше развивать общественный транспорт. Брянск — в числе городов, которые умеют работать с федеральными программами», — отметил Илья Зотов.
Зампредседателя подчеркнул необходимость периодической корректировки маршрутов общественного транспорта.
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