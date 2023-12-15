Занятия в школах Брянска отменили из-за снегопада

После мощного снегопада в городе затруднено движение транспорта и пешеходов. Все силы коммунальных служб брошены на уборку. Территории около образовательных учреждений также расчищают от снега.

Школьники областного центра 15 декабря остались дома. У ребят — день самоподготовки. Дети занимаются дома и при необходимости получают консультации педагогов.

Занятия в школах Брянска отменили из-за заваленных снегом улиц. Об этом сообщили в городской администрации.

Более 15 км железнодорожного пути отремонтировано в Смоленской области во время ремонтно-путевой кампании В 2023 году на Московской железной дороге в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании отремонтировано около 15,3 км пути, заменено 17 стрелочных переводов. Работы выполнены на следующих наиболее протяженных участках: перегон Уваровка – Гагарин (9,9 км), на станциях Вязьма (1,6 км), Новодугинская (1 км) и на Рославльском направлении на станциях Рославль, Починок, Стодолище (общей протяженностью

Кубок за выносливость В областном центре прошёл Кубок Героя Советского Союза Григория Бояринова. В этом году масштабное мероприятие, посвящённое нашему именитому земляку, участнику Великой Отечественной войны, полковнику КГБ, разведчику Григорию Бояринову проводится уже в 14-й раз. Проверка на прочность Традиционно состязания были организованы при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». К собравшимся обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь

Сила тела и духа В Смоленске состоялся кубок по тхэквондо «Смоленская крепость». Опыт дороже золота Искусство тхэквондо постигают всю жизнь. Это ежедневные тренировки, техника, стратегия и долгожданный результат – победа в соревнованиях. Семён Фролов приехал на «Кубок Смоленской крепости» впервые. Домой – в Татарстан он увёз золото. Но спортсмен признаётся, что важнее всего – опыт, ведь он ставит перед

В подержку защитников Нашим землякам, находящимся в зоне СВО, отправили очередную партию помощи. Ценный груз Депутат Смоленской областной Думы, председатель Комитета солдатских матерей Ольга Васильева рассказала, что организовать сбор удалось буквально за два дня, чтобы успеть передать вещи и оборудование с грузовыми машинами, которые направлялись на Донбасс. Парламентарий постоянно поддерживает связь со смолянами, находящимися «за ленточкой», из первых

Работа для бойца Как поддерживают участников СВО и членов их семей. Участники проекта «Моя карьера» и Фонд «Защитники Отечества» провели «круглый стол» на тему трудоустройства участников спецоперации и членов их семей. Помощь при трудоустройстве Во встрече приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Наталья Полушкина и Анатолий Василевич, представители Фонда из всех районов области, Центра занятости, профильных министерств и