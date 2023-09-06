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Здание мировых судей строят в Стародубе

2023, 06 сентября 15:35 Общество
Здание мировых судей строят в Стародубе
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В Стародубе началось строительство двухэтажного здания мировых судей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В Стародубе стартовало строительство двухэтажного здания, площадью 681,64 квадратных метров. Там разместятся мировые судьи судебных участков № 52 и № 53 Стародубского судебного района Брянской области. 

Заказчиком выступило управление капитального строительства Брянской области. На строительство выделили более 61 млн рублей. Подрядчик должен сдать объект в будущем году.

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