Здание нового детсада в Брянске готово

Подрядчик закончил возводить здание нового детсада в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Флотской идёт строительство детского сада. Он станет вторым корпусом открытого в 2019 году в микрорайоне садика «Жар-птица».

Подрядчик «Арэн-стройцентр» уже завершил строительство коробки здания полностью. Теперь рабочие занимаются инженерными сетями. На первом этаже готова электрика, на 95% завершены штукатурные работы, а также началась установка окон. На 60% готова стропильная система. Подрядчик планирует закончить эту работу к середине июля. Ежедневно на объекте трудятся до 70 человек.

«Мы специально не стали делать полы подвала, создав искусственное отставание от плана. Оно позволило нам дождаться снижения уровня грунтовых вод и более качественно уплотнить отсыпку пола. Зато чтобы не сдерживать темпы строительства, мы раньше графика начали выполнять инженерные сети и уже заканчиваем их», — рассказывает заместитель главы Брянской городской администрации Максим Коньшаков.

Стоимость сада на 280 детей превышает 311 млн рублей. Сдать в эксплуатацию его должны до декабрь 2023 года.