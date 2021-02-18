Житель брянского села заплатит 100 тысяч за пять сосен

Полицейские задержали злоумышленника по следам от машины.

В Почепском районе задержали подозреваемого в незаконной вырубке деревьев.

Как сообщает региональное УМВД, руководство районного лесничества сообщило о вырубке пяти сосен в Милечском участковом лесничестве. Размер ущерба составил около 100 тысяч рублей.

По характеру вырубки и следам транспортного средства полицейские определили направление движения и возможное место жительства подозреваемого – село Васьковичи. Злоумышленником оказался 36-летний местный житель. На допросе в полиции он сознался в преступлении.

Жителю Васьковичей грозит до четырех лет заключения. Также ему предстоит возместить ущерб и заплатить штраф.