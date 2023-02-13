Житель Навли открыл автосервис на соцконтракт

Житель Навли открыл автомастерскую на деньги от социального контракта. Об этом рассказали в региональном департаменте семьи, социальной и демографической политики.

Житель поселка Навля Роман Гончаров давно хотел организовать свой бизнес по ремонту машин. Но на автомастерскую денег не хватало. Осуществить мечту помог социальный контракт.

Роман предоставил бизнес-план в районный центр социального обслуживания населения. Его проект одобрили. На полученные деньги мужчина купил оборудование для работы автомастерской. Теперь он оказывает услуги по покраске и ремонту автомобилей.