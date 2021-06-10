Житель Орла получил 18 лет за убийство пассажирки маршрутки в Брянске

Орловчанин был пьяным и действовал из хулиганских побуждений.

Брянский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу 50-летнего жителя Орловской области. Его признали виновным в убийстве из хулиганских побуждений.

16 октября 2020 года пьяный мужчина ехал в брянской маршрутке. Как сообщает региональная прокуратура, у остановки «Завод «Кремний» в Советском районе с целью убийства из хулиганских побуждений, не имея каких-либо поводов, дважды ударил ножом в грудь незнакомую женщину. Пассажирка маршрутки умерла в больнице спустя два дня.

В суде житель Орла частично признал свою вину. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима с годовым ограничением свободы. Приговор в силу еще не вступил.