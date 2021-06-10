Житель Орла получил 18 лет за убийство пассажирки маршрутки в Брянске
Орловчанин был пьяным и действовал из хулиганских побуждений.
Брянский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу 50-летнего жителя Орловской области. Его признали виновным в убийстве из хулиганских побуждений.
16 октября 2020 года пьяный мужчина ехал в брянской маршрутке. Как сообщает региональная прокуратура, у остановки «Завод «Кремний» в Советском районе с целью убийства из хулиганских побуждений, не имея каких-либо поводов, дважды ударил ножом в грудь незнакомую женщину. Пассажирка маршрутки умерла в больнице спустя два дня.
В суде житель Орла частично признал свою вину. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима с годовым ограничением свободы. Приговор в силу еще не вступил.
Читайте также
Новости регионов
Идём в ясли
Вопрос об устройстве ребёнка в детский сад начинает беспокоить многих родителей вскоре после рождения малыша. Ведь часто бывает, что мамы после декретного отпуска стремятся побыстрее выйти на работу, а с бабушками сына или дочку не всегда есть возможность оставить. Несколько лет назад в Смоленске было большой проблемой получить место в муниципальном детском саду для ребёнка
Начистоту
Кто уберёт незаконные свалки? Тема несанкционированных свалок – одна из самых резонансных на сегодняшний день на Смоленщине. Смоляне жалуются на то, что в разных уголках региона растут мусорные кучи, которые уродуют природные ландшафты и наносят вред экологии. Причём их не спешат убирать. Свои жалобы смоляне подкрепляют фотодоказательствами и размещают посты в соцсетях, вызывая возмущение и
Оранжевая планета
В этом году марафон «Планета баскетбола – оранжевый атом» проходит в четвёртый раз. Спортивный проект запустили реготделение «Единой России», Федерация баскетбола Смоленской области, Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС. Ради будущего В зале по традиции собрались лучшие команды области, опытные тренеры и судьи. Из изменений – трибуны без зрителей, антисептики и медицинские
На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы»
В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами
Огонь уничтожил дачу в Смоленском районе
Около девяти часов вечера 6 июня в садовом товариществе «Полет 1» в Смоленском районе произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница СТ увидела пожар на соседнем участке и вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание ближе к полуночи. В результате пожара дачный дом был уничтожен полностью. В результате пожара никто не пострадал. В
В Смоленской области в ДТП с мотоциклом и авто пострадал человек
Около 12 часов утра 6 июня 2021 года на улице Гагарина в селе Ершичи произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие пожарные подтвердили столкновение мотоцикла с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал один человек, которому была оказана