Житель Выгоничского района пытался продать мину на металлолом

«Торговца» задержали полицейские.

В Выгоничах перед судом предстал 54-летний мужчина. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в конце 2020 года житель района нашел в лесу минометную мину времен Великой Отечественной войны. Сначала он хранил ее дома, а в январе решил заработать на находке.

При попытке продать мину на металлолом его задержали полицейские.

Суд приговорил несостоявшегося миноторговца к году условно, учтя смягчающие обстоятельства и позицию прокуратуры.