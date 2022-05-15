Жители Белых Берегов просят Кадырова решить проблемы поселка (ВИДЕО)

По их словам, местные власти махнули на них рукой.

Жители Белых Берегов записали видеообращение к администрации Брянска и главе Чечни Рамзану Кадырову.

В восьмиминутном ролике они рассказали о бездомной женщине, вынужденной ютиться на скамейке. Ранее ее выписали из клиники с формулировкой «здорова».

«Возможно, она здорова, но у нее нет дома. Мир перевернулся: мы ищем жилье кошечкам, собачкам, мы заботимся о них, но на лавках живут люди, не имеющие дома. Парадокс. Жестокий парадокс», – говорит автор видео.

Общественники рассказали, что уже не раз помогали этой женщине и сейчас будут приглядывать за ней: «Постараемся всеми правдами и неправдами куда-то ее поселить».

При этом активисты недоумевают, почему судьбой бездомной женщины не интересуются органы опеки.

В числе других накопившихся в поселке проблем – отсутствие уборки и ландшафтных работ и неудовлетворительное состояние корта имени Торшина, где необходимо уложить газонное покрытие. По словам жителей Белых Берегов, местных чиновников «ничего не волнует». В рамках субботника порядок здесь наводили дети.

«Нам придется написать письмо президенту Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, чтобы он нам помог, потому что белобережец Юрий Николаевич Торшин возглавлял его службу безопасности, и, на наш взгляд, он нам не откажет», – заключил автор ролика.