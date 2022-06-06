Жители Белых Берегов раскритиковали ямочный ремонт (ВИДЕО)

Они пригласили мэра Александра Макарова посетить поселок.

Жители Белых Берегов возмущены качеством ямочного ремонта.

Очередное видео с места ремонта общественники опубликовали в соцсетях. Его автор прошел вслед за бригадой дорожников и запечатлел недостатки в их работе: мелкие ямы, которые вскоре вновь грозят разрастить.

«Мы обращаемся к надзорным органам, пожалуйста, обратите внимание на их работу. Также мы в очередной раз приглашаем в Белые Берега главу администрации Брянска Макарова», – сообщили белобережцы.