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Жители Брянска за ВДВ: вы за нас – в бою, мы – за вас в тылу

2025, 01 августа 17:25 Общество
Жители Брянска за ВДВ: вы за нас – в бою, мы – за вас в тылу
Источник фото

Делегация из Брянска во главе с депутатом Брянской областной Думы, руководителем регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Мариной Седневой накануне Дня Воздушно-десантных войск побывали в гостях у десантников, несущих службу по обороне рубежей на российском пограничье. Гости передали воинам ценные подарки и поздравления от руководства Брянской областной Думы и угощения, приготовленные женщинами-хозяюшками, чьи мужья и дети защищали и защищают Отечество. В ходе общения гости и хозяева договорились об установлении шефских связей.

Источник – сайт АиФ-Брянск

 

Фото: Г. Кожурина

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